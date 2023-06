La Serbie nomine la poétesse cubaine Nancy Morejón au prix Clé d'Or

La Havane, 5 juin (ACN) L'ambassadrice de Cuba à Belgrade, Leyde Rodríguez, a annoncé lundi que la poétesse et essayiste cubaine Nancy Morejón est l'une des nominées pour le Prix Clé d'Or en Serbie.

Le directeur du festival de poésie serbe, Miljan Guberinic, a expliqué à la diplomate que ce prix est la plus haute reconnaissance internationale accordée par son pays à des poètes du monde entier.

Le prix consiste en une copie dorée de la clé médiévale de Smederevo et en la publication bilingue d'un des livres du lauréat en octobre.

M. Guberinic a déclaré au représentant de La Havane à Belgrade que Nancy Morejón est l'une des voix les plus pertinentes de la poésie cubaine d'aujourd'hui, qu'elle jouit d'une reconnaissance importante et méritée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la nation antillaise et qu'elle peut donc être considérée comme une ambassadrice de la littérature et de la culture cubaines.

M. Rodríguez a souligné que l'intellectuelle a acquis un prestige international inestimable en se consacrant à l'étude de l'œuvre du poète Nicolás Guillén et des littératures des Caraïbes, avec une profonde pensée émancipatrice et de justice sociale, ce qui la place à l'avant-garde artistique et culturelle de l'île.

Il a également fait référence à la récente campagne menée contre elle "pour boycotter sa participation au Marché de la Poésie de Paris par ceux qui ne supportent pas sa loyauté envers sa patrie, sa dignité et son intégrité", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur cubain a convenu avec son hôte que les deux pays sont unis par une tradition historique d'amitié et de solidarité dans la défense de leur indépendance et de leur intégrité territoriale (Source : Prensa Latina).