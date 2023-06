Cuba réaffirme son engagement en faveur de l'environnement (+Tweet et Photos)

La Havane, 5 juin (ACN) Les autorités cubaines ont réaffirmé lundi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, l'engagement de l'Etat et du gouvernement à développer des actions pour garantir la protection des ressources naturelles.

Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a ratifié sur Twitter les objectifs de protection des ressources naturelles du pays et de promotion d'un environnement sain et équilibré pour tous les Cubains.

"C'est la base du développement durable auquel nous aspirons", a ajouté le président dans son tweet à propos de la date, qui est célébrée dans le monde entier depuis 1973, pour sensibiliser la population à l'importance de prendre soin des écosystèmes et de promouvoir le respect de l'environnement.





Pour sa part, Esteban Lazo Hernández, président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), a célébré la Journée mondiale de l'environnement et a souligné que la Constitution cubaine reconnaît le droit des personnes à jouir d'un environnement sain et équilibré.

"Cuba dispose de réglementations pour concrétiser cet objectif, comme la loi sur le système des ressources naturelles et de l'environnement", a déclaré Lazo Hernández dans un message publié lundi par l'assemblée législative.

De son côté, le Premier ministre Manuel Marrero Cruz a déclaré sur le même réseau social que la Journée mondiale de l'environnement est une occasion propice pour appeler à prendre soin de la nature et à mener des actions concrètes pour lutter contre la pollution de l'environnement.

Il a également souligné l'importance de parvenir à un monde sans pollution plastique, qui est le thème central de 2023, étant donné l'impact négatif des millions de tonnes de ce type de déchets produits chaque année.

À ce sujet, la ministre cubaine des Sciences, de la Technologie et de l'Environnement, Elba Rosa Pérez, a fait remarquer que cet appel sans pollution plastique est lancé pour réduire l'incidence de sa mauvaise gestion, qui affecte l'environnement marin et terrestre, nuit à la biodiversité, contribue aux émissions mondiales de gaz à effet de serre et rompt l'équilibre des écosystèmes. (Source : Prensa Latina)