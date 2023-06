Situation complexe créée par les fortes pluies dans les provinces à l’est de Cuba

La Havane, 9 juin (ACN) - La première secrétaire du Parti à Granma, Yanaisi Capó, a qualifié de complexe la situation créée par les pluies, étant donné les glissements de terrain dans les montagnes et l'interruption de routes comme celle de San Pablo de Yao à Buey Arriba, lorsque le pont de la rivière Yao s'est effondré.

Lors d'une réunion du groupe de travail provincial temporaire, il a été assuré que les étudiants des centres internes sont protégés et que les réservoirs qui, au total, accumulent plus de 528 millions de mètres cubes d'eau, font l'objet d'une étroite surveillance.

La dirigeante de Granma a insisté sur la nécessité d'éviter les pertes de vies humaines et de préserver les ressources matérielles, les aliments dans les entrepôts et la récolte de produits agricoles propres à la consommation.

Dans la province de Santiago de Cuba, les pluies abondantes qui sont tombées ces derniers jours dans l'est du pays ont porté la capacité totale de remplissage des 11 barrages de la province de Santiago de Cuba à 57 pour cent.

Alexis Mora Sarmiento, coordinateur des programmes gouvernementaux, a expliqué que les récentes précipitations ont considérablement amélioré la situation de l'eau sur le territoire, bien que certaines municipalités aient été affectées par la crue des rivières et l'effondrement de ponts.

Le coordinateur du gouvernement à Santiago de Cuba a signalé que des travaux sont en cours pour réparer les dommages causés par les pluies, principalement dans les territoires de San Luís, Guamá et Tercer Frente.

Tandis qu'à Las Tunas, les précipitations annoncées par l'Institut de Météorologie ont commencé à affecter plusieurs municipalités de la province, en particulier celles enregistrées jusqu'à jeudi.

Le Centre météorologique provincial a signalé que de mercredi soir jusqu'à jeudi matin, le cumul le plus élevé de précipitations a été de 67,2 millimètres.

En outre, la compagnie d'électricité a reçu des rapports de coupures de courant, dont certaines ont été résolues et d'autres sont en cours de résolution.

Quant à Camaguey, face aux pluies persistantes, le système agricole met en œuvre des actions visant à protéger les animaux dans les zones de basse altitude et à éviter la perte de récoltes.

Julio Velázquez Ávila, délégué du ministère de l'Agriculture dans ce territoire, a informé du transfert de quelque 53 000 bovins vers des lieux sûrs, en particulier dans les municipalités de Florida, Santa Cruz del Sur et Vertientes.

Il a également indiqué que des alternatives seraient recherchées afin de ne pas perdre de litres de lait de vache, tandis que dans les secteurs avicole et porcin, les volailles et les porcs sont protégés et leur alimentation est assurée.