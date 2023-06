Le gouvernement colombien et l'ELN conviennent d'un cessez-le-feu à Cuba (+Photo)

La Havane, 9 juin (ACN) Les négociateurs du gouvernement colombien et de l'Armée de Libération Nationale (ELN) ont convenu vendredi à Cuba d'un cessez-le-feu bilatéral au cours du Troisième Cycle des Dialogues de Paix, qui s'est achevé aujourd'hui en présence du président cubain Miguel Díaz-Canel et de son homologue colombien, Gustavo Petro.

Les parties au conflit ont signé les accords dits de La Havane, qui prévoient la participation de la société et un cessez-le-feu bilatéral temporaire sur l'ensemble du territoire colombien.

Le troisième point est l'établissement du quatrième cycle de la table de dialogue, qui se tiendra au Venezuela entre le 14 et le 23 août, au cours duquel une évaluation des accords adoptés jusqu'à présent sera réalisée.

À partir de maintenant, un calendrier est prévu pour permettre l'implication de l'ensemble de la société colombienne dans la construction de la paix, à travers la convocation et l'installation d'un comité national de participation le 25 juillet 2023.









Les accords comprennent l'activation d'un canal de communication entre les parties, la rédaction de protocoles en cours, le début d'activités éducatives et la mise en œuvre de mécanismes de contrôle et de vérification du cessez-le-feu national et temporaire convenu entre le gouvernement colombien et l'ELN.

Le négociateur en chef de l'ELN, Pablo Beltrán, a déclaré lors de l'acte de clôture du troisième cycle des dialogues de paix qu'ils continuent d'exiger l'exclusion de Cuba de la liste injuste des pays qui soutiennent prétendument le terrorisme (Source : Prensa Latina).