Le Premier ministre évalue le processus de reconstruction des logements à Cuba

La Havane, 22 juin (ACN) Le Premier ministre cubain Manuel Marrero a évalué aujourd'hui le processus de reconstruction des maisons touchées par l'ouragan Ian en 2022 et les fortes pluies qui ont frappé l'est du pays ces derniers jours.

Lors d'une réunion avec les gouverneurs de la nation caribéenne, Marrero a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme du travail, en particulier dans la province occidentale de Pinar del Rio, dont le fonds de logement a été gravement affecté par Ian, a rapporté la télévision nationale.

"Il faut concevoir une stratégie différente pour accélérer la reprise, qui ne suit pas le rythme exigé par la population et que nous aurions déjà dû atteindre", a-t-il déclaré.

Il a souligné que, compte tenu des limitations auxquelles l'île est confrontée, il convient d'encourager la production locale de matériaux de construction, en fonction des caractéristiques des municipalités.

Le chef du gouvernement a exhorté à transformer les actions de récupération en un stimulant et un effort supplémentaire pour avancer dans d'autres tâches similaires.

Il a également indiqué qu'il fallait renforcer le lien entre la population et les autorités locales et promouvoir des initiatives basées sur les besoins des territoires.

Lors de la réunion, présidée par le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement), Esteban Lazo, et le vice-président, Salvador Valdés, le plan de logement pour le mois de mai a également été analysé, ainsi que les propositions découlant des processus de responsabilisation, le programme de loisirs et le plan d'assurance pour l'été.

En ce qui concerne les activités estivales sur l'île, le Premier ministre a indiqué qu'il fallait surveiller et contrôler les prix abusifs qui limitent l'accès des enfants, des adolescents et des jeunes aux offres économiques et récréatives.

Il a également déclaré que les options de divertissement devraient être rapprochées des localités et qu'une attention particulière devrait être accordée aux zones suburbaines, rurales et difficiles d'accès. (Source Prensa Latina)