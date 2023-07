Camagüey reçoit la visite du Parlement cubain

La Havane, 5 juillet (ACN) Une visite parlementaire dans la province de Camagüey, au centre-est de Cuba, a commencé ce mercredi avec la participation des cadres de huit commissions permanentes de travail de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (ANPP).

Sur son site Internet, le Parlement cubain a indiqué que la délégation visitera les municipalités de Camagüey, Florida, Guáimaro, Jimaguayú, Minas, Nuevitas, Santa Cruz del Sur, Sibanicú et Vertientes jusqu'au 8 juillet.

L'objectif de la visite est d'échanger avec la population, les délégués, les présidents des conseils populaires et d'autres autorités du Pouvoir Populaire, sur l'impact des politiques approuvées par le pays pour l'attention sociale, l'économie et les services.

L'information ajoute qu'ils évalueront également le respect des accords adoptés par le Parlement sur les objectifs et les buts du plan économique et du budget, ainsi que l'application de la loi 148 sur le programme de souveraineté alimentaire et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Les députés se pencheront également sur la vérification des instruments visant à prévenir et à combattre la criminalité, la corruption, les illégalités et l'indiscipline sociale, ainsi que sur l'exécution des politiques sociales approuvées pour la prise en charge des personnes et des communautés en situation de vulnérabilité.

Des fonctionnaires du Secrétariat de l'ANPP participeront également aux réunions (Source : ACN).