Le Parlement de Cuba approuve les prochains rendez-vous de comptes à rendre pour la période à venir

La Havane, 22 juillet (ACN) L’Assemblée nationale du pouvoir populaire (Parlement) de Cuba a accepté aujourd'hui que le ministère de l'Industrie et les provinces de Las Tunas et de Cienfuegos rendent des comptes sur leur gestion au cours de la prochaine période ordinaire de sessions.

L'organe législatif a également approuvé le fait que le ministère de l'agriculture sera soumis à un niveau élevé de contrôle, qui sera dirigé par la Commission agroalimentaire.

Dans le cas des provinces, le Parlement analysera les résultats de la réalisation des objectifs et des buts du plan économique et de la loi sur le budget de l'État, ainsi que la mise en œuvre de la stratégie économique et sociale, le programme de prévention sociale et l'attention portée aux vulnérabilités, entre autres questions.

En ce qui concerne le ministère de l'industrie, le contrôle portera sur l'évaluation des perspectives de développement du portefeuille, le respect des directives générales visant à prévenir et à combattre la criminalité, la corruption, les illégalités et l'indiscipline sociale, ainsi que sur les questions liées à la science et à l'innovation.

L'Assemblée nationale a conclu ce samedi la première session de la 10e législature, après trois jours de débats et deux jours de travail en commissions, au cours desquels ont été évaluées des questions essentielles pour la société cubaine.

Les députés ont approuvé le Code pénal militaire et une politique globale de prise en charge des enfants et des jeunes, analysé les progrès de l'économie de l'île au cours du premier semestre et les mesures de contrôle des prix.

Les parlementaires ont également examiné la mise en œuvre de la loi sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la situation actuelle du système énergétique du pays, la liquidation du budget 2022 et se sont mis d'accord sur un projet d'accord visant à renforcer les liens avec l'électorat. (Source Prensa Latina)