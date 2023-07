Cuba célèbre le Jour National de la Rébellion

La Havane, 26 juillet (ACN À l'occasion du 70e anniversaire des assauts contre les casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes, Cuba célèbre aujourd'hui le Jour national de la rébellion, une commémoration qui a commencé par l'acte central de cette date historique, dans la ville de Santiago de Cuba.

Quelques minutes avant la cérémonie, à la caserne Moncada, dans la ville héroïque, et en présence de quelque 10 000 habitants de Santiago, la présidence a félicité le peuple cubain sur Twitter pour cette journée.

"L'héroïsme de ces hommes n'est pas une lettre morte mais une histoire vivante, notre histoire", a tweeté le gouvernement cubain.

Le 26 juillet 1953, lorsqu'un groupe de jeunes hommes, dirigé par Fidel Castro Ruz, a mené l'assaut contre les casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes à Santiago de Cuba et Bayamo, respectivement, dans le but de déclencher la lutte armée contre la dictature de Fulgencio Batista (Source:ACN).