Monteagudo : voici le Santiago qui ne manquera jamais à la Révolution

Santiago de Cuba, 26 juillet (ACN) Voici le Santiago qui ne laissera jamais tomber la Révolution, a déclaré aujourd'hui José Ramón Monteagudo Ruiz, premier secrétaire du Comité provincial du Parti communiste de Cuba à Santiago de Cuba, lors d'un événement national marquant le 70e anniversaire de l'attaque des casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes.

La célébration, présidée par le leader de la Révolution, le Général d'Armée Raúl Castro Ruz et Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Premier Secrétaire du Comité Central du PCC et Président de la République, ainsi que les Commandants de la Révolution Ramiro Valdés Menéndez et Guillermo García Frías, entre autres leaders du pays, s'est déroulée dans le polygone de la Ciudad Escolar 26 de Julio, l'ancienne caserne Moncada, théâtre des événements.

Dans son discours, Monteagudo a exprimé sa fierté et sa motivation pour que la province soit le lieu central de la célébration de la Journée nationale de la rébellion, une date qui renforce l'esprit de combat et multiplie le sentiment révolutionnaire des indomptables.

Parmi les principales tâches développées pour cette date, il a énuméré la consolidation des zones importantes pour le développement agricole et les résultats remarquables dans l'agriculture urbaine, suburbaine et familiale, même si l'on sait qu'elle ne répond pas aux besoins et aux demandes de la population.

Il a mentionné les travaux de transformation de 81 quartiers vulnérables, les investissements et les actions constructives en faveur de différents secteurs, l'amélioration de l'infrastructure routière, ainsi que les journées d'embellissement et de nettoyage des maisons et des lieux de travail dans le but de réaliser l'orientation de Raúl d'obtenir une ville plus propre et plus ordonnée.

Le chef du parti a insisté sur les insatisfactions et les problèmes qui subsistent et pour lesquels il a appelé à une production innovante, à l'amélioration de la qualité des services et à des niveaux plus élevés d'économie et d'efficacité.

Se référant à la tentative de l'impérialisme de détruire Cuba par le biais de la politique de blocus et de ses campagnes de diffamation, il a souligné que la meilleure façon de soutenir la révolution est de défendre l'unité, de défendre nos valeurs et de mener un travail politico-idéologique plus approfondi, principalement avec les jeunes.

La Moncada est une source d'inspiration permanente pour parfaire les conquêtes, le peuple ne fera pas de concessions à l'ennemi, a-t-il assuré, et il a souligné que les nouvelles générations sauront défendre le système social socialiste avec la même conviction que les jeunes qui, il y a 70 ans, ont réalisé l'exploit de la Moncada.

Plus de 10.000 personnes de Santiago, représentant tout le pays, ont assisté à l'événement pour rendre hommage aux jeunes de la Génération du Centenaire qui ont pris d'assaut la forteresse militaire le 26 juillet 1953, sous la direction de Fidel Castro Ruz.

La chorale Orfeón Santiago, les remarquables acteurs Denys Ramos et Claudia Alvariño, la Caribbean Dance Theatre Company, les solistes Grisel Gómez et Liety Carmenaty, le groupe folklorique Kokoye, la conga populaire Los Hoyos, le septet Sones de Oriente et Habana Compás Dance ont animé la célébration par des manifestations allégoriques de l'anniversaire et des dates importantes de la lutte pour la libération nationale.

Grâce à la transmission en continu et à la technique du mapping vidéo, l'événement a reflété les moments importants du processus révolutionnaire, depuis l'assaut des forteresses militaires jusqu'au triomphe de janvier 1959.

Ce fut une journée pleine d'esprit cubain, de joie et de loyauté, à laquelle a participé l'éternel Comandante Fidel Castro et sa foi inébranlable en la victoire.

Les membres du Bureau politique, du Secrétariat et des Conseils d'État et des ministres, les plus hautes autorités de la province de Santiago de Cuba et les dirigeants du Parti, de l'État, du gouvernement et des organisations étudiantes, politiques et de masse ont également participé à cet événement solennel.

Lors de cet hommage, le peuple indomptable était accompagné des assaillants des casernes Moncada et Carlos Manuel de Céspedes, des expéditionnaires du yacht Granma, des combattants de la lutte clandestine et de l'armée rebelle, ainsi que d'amis de 26 pays, en signe de solidarité mondiale avec le peuple cubain. (Source ACN