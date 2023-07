Le revers peut se transformer en victoire : Díaz-Canel à Moncada

Santiago de Cuba, 26 juillet (ACN) Le Premier Secrétaire du Parti Communiste et Président cubain, Miguel Díaz-Canel, a déclaré mercredi que les revers peuvent être transformés en victoires, alors qu'il clôturait la commémoration du 70ème anniversaire de l'attaque de la caserne Moncada.

Dans ses propos, le chef de l'État a fait allusion à la prédiction retentissante de Fidel Castro, qui a dirigé les jeunes combattants le 26 juillet lors de l'attaque audacieuse de la forteresse militaire qui, après un échec momentané, a marqué le début de l'étape décisive pour le triomphe révolutionnaire.

Il a évoqué l'intensification de l'hostilité du gouvernement américain, qui s'exprime par cinq formes principales de harcèlement, depuis l'inclusion arbitraire de Cuba parmi les pays qui soutiennent le terrorisme, ce qui est devenu un obstacle aux transactions économiques avec le monde.

L'application du titre trois de la loi Helms-Burton, qui vise à entraver les investissements étrangers, est une autre des pratiques nuisibles et opportunistes mentionnées, tout comme la persécution de l'approvisionnement en combustible, en violation flagrante du droit international qui affecte la vie de la nation.

Les deux autres mesures impériales énumérées par le président sont la tentative de discréditer la collaboration médicale cubaine dans le monde et d'affecter les revenus provenant de cette source, ainsi que l'interdiction des relations entre le secteur touristique américain et son homologue dans le pays.

Díaz-Canel a déclaré que ceux qui accusent le gouvernement de dictature devraient se pencher sur l'histoire des assassinats et des tortures qui ont eu lieu après l'assaut, lorsque seulement six jeunes sont tombés au combat et que 55 ont été tués sans pitié au cours d'une semaine qui a rempli la ville d'horreur.

La lutte contre la haine, la violence et la perversité de l'ennemi, ainsi que le désir d'atteindre des niveaux de prospérité et de développement économique ont été énoncés par le président comme d'autres Moncadas dont la responsabilité incombe aux générations actuelles de Cubains.

En remerciant les militants de la solidarité de différents pays pour leur participation à l'événement, il a estimé que cet accompagnement fait également partie de la résistance de la Révolution, au milieu de circonstances difficiles.

Les résultats obtenus par cette province et celles de Cienfuegos, Sancti Spiritus, Matanzas et Ciego de Avila indiquent que des progrès sont réalisés, mais sans ignorer l'insatisfaction de la population et la nécessité d'améliorer la gestion dans tous les domaines, a ajouté M. Díaz-Canel.

Il n'y a pas de meilleur signe pour accompagner une journée aussi glorieuse que l'aube illuminant l'ancienne base militaire, alors que les premières heures de la matinée ont commencé à commémorer le début de cette action exactement à la même heure locale, 05:15. (Source:PL)