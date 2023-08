Célébration du 45e anniversaire de la proclamation de l'Isla de la Juventud (Île de la Jeunesse)

Nueva Gerona, 2 août ACN) Des milliers de compatriotes célèbrent les 45 ans de la décision de l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire de nommer l'Île des Pins l'Île de la Jeunesse, sous le nom de Festival de l'Île de la Jeunesse, rendue publique mercredi.

Ce premier amendement à la Constitution cubaine a été adopté au moment où Cuba se préparait à accueillir le 11e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants et où cette municipalité spéciale était l'un des sous-organisateurs de la réunion "Pour la solidarité, la paix et l'amitié anti-impérialistes".

Raúl Roa García, alors vice-président du Parlement cubain, a annoncé l'accord du 28 juin 1978, qui modifiait l'article 10, paragraphe a), de la Grande Charte, ainsi que les paragraphes 17 et 18 de la loi 1.304, loi de la division politico-administrative, du 3 juin 1976.

Les jeunes d'hier se souviennent encore que cette décision est une récompense pour avoir répondu à l'appel lancé par le commandant en chef le 12 août 1967 : "Appelons-la l'île de la jeunesse lorsque les jeunes ont fait quelque chose de grand avec leur travail, ont révolutionné la nature ici et peuvent montrer les fruits de leur travail, ont révolutionné la société ici".

La journée de célébration débutera aujourd'hui à 8 heures, lorsque 45 palmiers royaux seront plantés - avec tout leur poids symbolique - sur la place qui servira de scène à l'acte central de l'anniversaire, sous la convocation de l'Union des jeunes communistes de la deuxième île cubaine. (Source:ACN)