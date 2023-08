Cuba célébrera les 97 ans de Fidel Castro, fidèle à son héritage

La Havane, 2 août (ACN) Cuba évoque aujourd'hui et chaque jour l'héritage d'émancipation et de solidarité du leader historique de la Révolution, Fidel Castro, à côté de la célébration, le 13 août, du 97e anniversaire de sa naissance.

Sept ans après sa mort, son empreinte continue de marquer les efforts du pays pour consolider sa souveraineté et son indépendance, et l'amélioration permanente du système socialiste, face à l'hostilité des États-Unis et au renforcement du blocus imposé par cette puissance depuis plus de 60 ans.

Lorsqu'il entre à La Havane le 8 janvier 1959, à la tête des forces rebelles qui ont vaincu la dictature de Fulgencio Batista (1952-1959), Fidel Castro est déjà une légende vivante et est devenu depuis le paradigme du révolutionnaire latino-américain et mondial.

Sa sagacité politique, son prestige et sa vocation pour la solidarité, le latino-américanisme et le tiers-mondisme lui ont permis de diriger la résistance cubaine contre l'empire le plus puissant de l'histoire pendant près de cinq décennies et de se placer au centre des événements qui ont marqué le monde au siècle dernier.

Il a personnellement dirigé, entre autres batailles militaires et politiques, la victoire du peuple cubain sur l'agression mercenaire à Playa Girón (Baie des Cochons, 1961), et son prestige s'est accru en 1962, lors de la crise d'octobre, ou crise des missiles, lorsque, selon le guérillero cubain argentin Ernesto Che Guevara, il a brillé comme un homme d'État l'a rarement fait.

Sa contribution au renforcement des forces de gauche en Amérique latine et dans le reste du monde, sa contribution aux luttes anticolonialistes en Afrique, à la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud et à l'unité des nations dites du tiers monde, parmi d'autres causes rédemptrices qui ont marqué le XXe siècle, sont également reconnues.

Selon Abdelaziz Bouteflika, Président de l'Algérie de 1999 à 2019, Fidel possédait la rare faculté de voyager dans le futur pour revenir le raconter et, a-t-il dit, "aura sans doute le mérite de figurer au panthéon des quelques hommes à la fois précurseurs et acteurs dynamiques qui ont dessiné la marche de notre monde".

Pour son frère de sang, d'armes et d'idéaux, le général d'armée Raúl Castro, Fidel est le fils le plus illustre de Cuba au XXe siècle, "celui qui nous a montré qu'il était possible de tenter la conquête de la caserne Moncada, qu'il était possible de transformer ce revers en victoire".

C'est le Fidel invaincu qui continue de convoquer les Cubains avec son exemple et avec la démonstration qu'il est possible et possible de surmonter n'importe quel obstacle, menace ou turbulence dans notre ferme détermination à construire le socialisme à Cuba, ou, en d'autres termes, à garantir l'indépendance et la souveraineté de la patrie, a-t-il déclaré à cette occasion (Source:PL).