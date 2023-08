Le président du parlement cubain a reçu Diosdado Cabello

La Havane, 8 août (ACN) Le président de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement) de Cuba, Esteban Lazo, a reçu mardi le premier vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, au Capitole national.

Esteban Lazo a déclaré que cette visite contribuera à renforcer les relations entre deux pays qui sont constamment assiégés et sanctionnés par le gouvernement nord-américain dans le but de les renverser.

En ce qui concerne les mesures de blocus nord-américaines contre le Venezuela et Cuba, il a déclaré qu'elles étaient la cause fondamentale des difficultés actuelles ; en même temps, il a appelé à un échange interparlementaire plus fluide.

Le président du Conseil d'État de la nation caribéenne a également insisté sur la nécessité d'un soutien mutuel dans les forums internationaux pour défendre les principes des deux nations.

Il a également souligné le dialogue au plus haut niveau politique entre les deux pays, ainsi que l'empreinte cubaine latente sur le territoire vénézuélien dans des secteurs tels que l'éducation, la santé, le sport et l'énergie.

Il a également souligné la relation d'amitié historique entre les deux peuples, renforcée par les figures de l'ancien président vénézuélien Hugo Chávez et du leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro.

Le président de l'Assemblée législative a également informé le visiteur de la composition actuelle du Parlement et de son fonctionnement, ainsi que des mesures mises en œuvre par l'île pour surmonter la situation économique actuelle.

Au cours du dialogue, les deux dirigeants ont souligné la présence des femmes au sein du Parlement de l'île et du parti vénézuélien.

Pour sa part, M. Cabello a informé la partie cubaine du processus législatif en cours dans son pays et du dialogue avec la population.

Dans le cadre de son programme, Diosdado Cabello a signé ce jour un accord avec le secrétaire à l'organisation du Parti communiste de Cuba (PCC), Roberto Morales, qui renforcera la collaboration entre cette organisation et le PSUV et qui reflète les excellentes relations bilatérales qui existent.

Cet acte - a déclaré le visiteur vénézuélien - est l'expression du travail conjoint développé par les deux organisations politiques au niveau national et international, et renforce la capacité de porter le message de Cuba et du Venezuela au monde.

Diosdado Cabello est arrivé à Cuba la veille à la tête d'une délégation composée de cinq vice-présidents et d'autres membres de la direction nationale du PSUV, et durant son séjour, jusqu'au 11 août, il tiendra des réunions avec des dirigeants du PCC, de l'État et du gouvernement de l'île.

Source Prensa Latina