Le président cubain préside la réunion exécutive du Conseil des ministres

La Havane, 8 août (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a présidé cette semaine la réunion du Comité exécutif du Conseil des ministres, qui était dirigé par le Premier ministre Manuel Marrero, a rapporté la télévision nationale.

L'un des thèmes centraux de la réunion a été le processus de bancarisation en cours dans le pays, considéré comme une stratégie nécessaire et moderne qui bénéficiera à la majorité de la population.

Le Comité Exécutif, qui entre les réunions du Conseil des Ministres est chargé des décisions qui lui sont attribuées, a approuvé la semaine dernière le Programme de bancarisation du pays, qui comprend un ensemble de mesures visant à encourager progressivement l'utilisation des canaux électroniques de paiement et d'encaissement sur le territoire national.

En analysant les inquiétudes suscitées par ces mesures, le président de la nation caribéenne a déclaré qu'il souhaitait informer davantage et mieux le public, et apporter des réponses aux inquiétudes et aux doutes de la population et des acteurs économiques.

Lors du dialogue, qui s'est déroulé par vidéoconférence, le ministre-président de la Banque centrale de Cuba, Joaquín Alonso, a expliqué l'état d'avancement de la mise en œuvre de ces mesures et a également fait part des prochaines réunions qui seront organisées avec des économistes, des universitaires et d'autres experts afin d'échanger sur ces aspects.

M. Alonso a indiqué que le réseau bancaire, où le processus de formation est en cours, fonctionne normalement, conformément à ses flux, même si le défi consiste à améliorer le service, ce qui ne sera pas possible tant qu'il y aura de longues files d'attente dans les banques.

La réunion a également abordé, entre autres, des questions liées à la production alimentaire, à la distribution du panier familial standardisé, au transport de marchandises et de passagers, à l'approvisionnement en eau et à la production d'électricité.

Le ministre de l'énergie et des mines, Vicente de la O Levy, a fait état de la disponibilité favorable de gaz liquéfié, d'essence et d'autres hydrocarbures pour les semaines à venir.

Pour sa part, le président de l'Institut national des ressources hydrauliques, Antonio Rodríguez, a déclaré qu'après l'arrivée dans le pays de nouveaux équipements de pompage, qui ont été installés rapidement, les cycles d'approvisionnement dans la capitale se stabilisent. (Source : Prensa Latina).