Le président cubain déplore la mort d'un scientifique de renom

La Havane, 10 août (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a déploré jeudi la mort du docteur en sciences Alfredo Ceballos, qu'il a décrit comme un révolutionnaire, un chirurgien orthopédique et un scientifique exceptionnel.

Le président a adressé, via son compte Twitter, ses plus sincères condoléances à sa veuve, à sa famille, à ses collègues et à ses amis. "Que son héritage vive et se développe est le meilleur des hommages", a-t-il ajouté.

M. Ceballos est né en 1935 dans le territoire central de Cienfuegos et a obtenu son diplôme de médecin en 1961. Dans les années 1970, il a créé l'école sanitaire de l'armée dans la province de Camagüey.

Il a fourni des services aux victimes du tremblement de terre de Managua, au Nicaragua, et a accompagné le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, lors de ses voyages en Algérie, en Irak, en Inde et au Viêt Nam.

Il a également été un combattant de la lutte révolutionnaire à Cuba et un combattant internationaliste en République populaire d'Angola. Il est ensuite devenu conférencier et a donné des cours de premier et de deuxième cycle dans sa spécialité, l'orthopédie.

En 2016, il a reçu le prix du mérite scientifique pour l'ensemble de sa carrière décerné par le ministère de la santé publique (Source : Prensa Latina).