Diosdado Cabello a réaffirmé l'unité de Cuba et du Venezuela (+Photos)

La Havane, 10 août (ACN) Le premier vice-président du Parti Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, a déclaré jeudi à La Havane que le soutien mutuel entre nos peuples dans les moments difficiles est de penser au bien-être de la Grande Patrie

Après avoir visité ce matin le Centre Fidel Castro Ruz, au dernier jour de sa visite à Cuba, Cabello a souligné parmi les objectifs atteints celui de poser les bases institutionnelles pour élargir la collaboration et l'interrelation entre l'organisation qu'il représente et le Parti communiste de Cuba (PCC).

Lors d'une conférence de presse, le dirigeant vénézuélien a également souligné la réalisation d'un examen approfondi de l'état actuel des relations bilatérales, sur la base de ce qui a été fait dans le passé, du potentiel futur et de ce qui n'a pas été fait.

Le premier vice-président du PSUV a rappelé l'héritage d'amitié et de proximité entre le commandant en chef Fidel Castro Ruz (1926-2016) et le commandant Hugo Chávez Frías (1954-2013), leaders des révolutions cubaine et bolivarienne, respectivement, et piliers de la continuité du travail qu'ils ont promu.

Il a dénoncé l'absurdité de l'impérialisme (États-Unis) qui déclare unilatéralement Cuba et le Venezuela comme des menaces pour leur sécurité intérieure, étant donné l'exemple de dignité de leurs peuples, et la façon dont ils financent des campagnes millionnaires visant à saper les processus sociaux et à restaurer les privilèges perdus.

"Le message est clair : si Cuba est menacée, sachez que le Venezuela sera là, et si le Venezuela est attaqué, Cuba sera là", a déclaré M. Cabello, qui est arrivé à La Havane lundi à la tête d'une délégation de cadres et de fonctionnaires du PSUV.

Au cours de son séjour, il a eu des entretiens officiels avec des dirigeants du PCC, de l'État et du gouvernement cubains, qui ont porté sur le travail des organisations politiques respectives et sur les possibilités de renforcer les échanges, le dialogue et la collaboration entre les partis.

À cette fin, il a également signé avec Roberto Morales Ojeda, membre du bureau politique et secrétaire à l'organisation du comité central du PCC, un accord d'échange et de coopération entre les deux forces politiques.

Il a également visité la zone spéciale de développement de Mariel et l'école supérieure des cadres du parti "Ñico López", entre autres lieux d'intérêt (Source : ACN).