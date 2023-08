Le président cubain a reçu le premier vice-président du parti vénézuélien Diosdado Cabello (+ Photo)

La Havane, 10 août (ACN) Le premier secrétaire du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a reçu jeudi au Palais de la Révolution le premier vice-président du Parti Socialiste Unifié du Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

"Serrer un frère dans ses bras, c'est la plus grande joie. Il reste à voir ce que les adversaires vont spéculer. Nous ne faisons que réitérer que quiconque s'en prend au Venezuela s'en prend à Cuba et vice versa", a écrit le dirigeant de la nation caribéenne sur Twitter.

Les deux dirigeants ont discuté du travail du parti, de la formation des militants et de la participation populaire, ainsi que de la collaboration historique entre les deux nations et de l'héritage de Fidel Castro et Hugo Chávez.









Selon la présidence de l'île sur Twitter, ils ont également convenu d'approfondir les relations et les échanges académiques entre les deux organisations politiques.

Ils ont également évoqué tout ce que les deux groupes peuvent faire pour articuler la gauche de cette époque, qui est aujourd'hui confrontée à une énorme guerre médiatique et de communication, basée sur des mensonges, des calomnies et des campagnes de discrédit.

M. Díaz-Canel a exprimé son admiration pour le travail réalisé par M. Cabello au sein du PSUV et a déclaré que chaque fois qu'il le pouvait, il regardait son émission Con el mazo dando et qu'il l'appréciait beaucoup.

Le dirigeant de la nation caribéenne a également exprimé sa gratitude pour la solidarité permanente du Venezuela avec Cuba et le soutien de son dirigeant, Nicolás Maduro, personnellement dans les moments les plus difficiles.

Le secrétaire à l'organisation du PCC, Roberto Morales, et le chef du département des relations internationales, Emilio Lozada, ont également participé à la réunion.

Cabello est à Cuba depuis le 7 août et son séjour, qui se termine demain, vise à renforcer les échanges entre les partis des deux pays (Source : Prensa Latina).