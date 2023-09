Les Cubains au Chili décident de continuer la lutte contre le blocus

La Havane, 4 sept (ACN La 8ème Rencontre des Résidents Cubains au Chili a convenu de poursuivre la lutte contre le blocus étasunien de leur pays et de continuer à faire des dons à l'île pour contrer les dommages causés par cette politique inhumaine.

La déclaration finale de l'événement, qui s'est tenu ce week-end, condamne le siège imposé par Washington depuis plus de 60 ans, qui vise à provoquer des pénuries et à discréditer les projets sociaux, économiques et culturels de la révolution.

Prenant la parole lors de la réunion, Tania Tellería, présidente de l'association culturelle Raíces Cubanas des Cubains résidant au Chili, a évoqué les initiatives promues ici pour soutenir son pays et a cité en exemple les dons destinés aux centres de soins de santé primaires et aux hôpitaux.

Elle a rappelé qu'en ce moment, conjointement avec les internationalistes chiliens et le mouvement de solidarité, une campagne est menée pour envoyer des fournitures et de la nourriture à l'île.

Cuba dans l'âme des Andes est le titre de la rencontre qui s'est tenue à l'ambassade de la nation caribéenne à Santiago du Chili et à laquelle ont participé des dizaines de résidents, de membres du personnel diplomatique et d'amis chiliens de la révolution.

L'ambassadrice Mercedes Vicente a souligné le travail que l'association a historiquement réalisé en faveur de son pays.

Elle a évoqué les facilités dont disposent actuellement les résidents à l'étranger pour participer au développement économique de l'île, en privilégiant les petites et moyennes entreprises qui ont un impact direct sur la production.

Dans son discours, elle a également évoqué les dommages causés par le blocus des États-Unis et l'inscription de Cuba sur la liste fallacieuse des États qui soutiennent prétendument le terrorisme.

"Il ne fait aucun doute dans notre esprit que le principal facteur qui entrave le développement de Cuba est le blocus", a-t-elle déclaré.

Lors de la rencontre on a convenu de former une délégation de Cubains résidents au Chili pour le prochain événement La nation et l'émigration, qui se tiendra à Cuba les 18 et 19 novembre. Source Prensa Latina