Le président cubain salue le début de l'année scolaire

La Havane, 4 sept (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a salué ce lundi par le biais de son compte X, anciennement Twitter, le début de l'année scolaire 2023-2024, la première à avoir lieu en 46 semaines après l'impact de la pandémie de Covid-19.

"Le jour heureux est arrivé. Retour à la classe, aux cours, aux amis, à la certitude que tous les efforts et sacrifices valent la peine pour voir l'avenir rempli de lumière", a écrit le président sur le réseau social.

Le chef de l'État a également adressé ses félicitations à la nation caribéenne, car "quoi qu'il en coûte, toutes tes écoles sont encore ouvertes".

De l'avis des autorités du ministère de l'Éducation, la rentrée scolaire doit se caractériser par une évaluation permanente des priorités établies pour qu'elle soit viable tout au long de l'année, a récemment déclaré la ministre de l'Éducation, Naima Trujillo.

Elle a affirmé que la couverture des enseignants sera garantie par des stratégies territoriales bien définies qui incluent l'incorporation d'étudiants en dernière année des universités pédagogiques, ainsi que d'autres initiatives.

Naima Trujillo a souligné que les principaux défis à cet égard sont liés à la garantie d'une évaluation permanente des enseignants et au maintien de l'attention nécessaire dans toutes les salles de classe.

En ce qui concerne la garantie de la littérature et du matériel didactique pour la nouvelle année scolaire, elle a signalé que l'année scolaire commence avec une norme ajustée de cahiers et qu'il n'a pas été possible de produire tous les titres de cahiers utilisés jusqu'à présent dans le système éducatif. (Source:PL)