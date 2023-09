Le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines participera au Sommet du G77 à Cuba

La Havane, 4 sept (ACN) Le ministère cubain des Affaires étrangères confirme la participation du Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Ralph Gonsalves, au Sommet du Groupe des 77 plus et de la Chine qui se tiendra à La Havane.

Le ministère des Affaires étrangères de l'île a déclaré sur son compte X, anciennement Twitter, que l'événement sera un espace large et diversifié pour convenir de stratégies de coopération Sud-Sud.

Les présidents du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, de l'Argentine, Alberto Fernández, du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, du Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, et le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, ont également confirmé leur participation.

La réunion, convoquée par le président cubain et président temporaire du bloc, Miguel Díaz-Canel, se tiendra les 15 et 16 septembre et renforcera l'unité des pays membres, tout en leur permettant de décider d'actions collectives et pratiques pour faire face efficacement aux défis contemporains.

Avec 134 États membres, le G77 plus la Chine représentent 80 % de la population mondiale et plus des deux tiers des membres des Nations unies.

Depuis janvier de cette année, Cuba assume, pour la première fois, la présidence temporaire du Groupe, avec l'engagement de promouvoir les intérêts communs du Sud (Source:PL).