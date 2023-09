Cuba se souvient du jeune italien victime d'un attentat terroriste

La Havane, 4 sept (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a rendu hommage ce lundi au jeune italien Fabio Di Celmo, victime d'un attentat terroriste contre l'île, orchestré depuis les Etats-Unis.

Sur son compte sur X, anciennement Twitter, le chef de l'État a souligné que "Luis Posada Carriles et d'autres organisateurs de l'acte, vivaient libres aux États-Unis, dont le gouvernement, de façon cynique et fallacieuse, a mis Cuba sur la liste des sponsors du terrorisme".

Le 4 septembre 1997, l'explosion d'un engin explosif placé dans le hall de l'hôtel Copacabana de La Havane a coûté la vie à Fabio Di Celmo, et d'autres installations telles que les hôtels Tritón et Chateau-Miramar et le restaurant La Bodeguita del Medio ont subi des dommages matériels à la suite d'actions similaires.

Ce jeune homme de 32 ans a été l'une des victimes de l'escalade de la terreur promue par Luis Posada Carriles et la Fondation nationale cubano-américaine, dans le cadre de la stratégie étatsunienne visant à freiner le développement du tourisme sur l'île.

Pour mener à bien leur plan, les cerveaux ont recruté Raúl Ernesto Cruz, un ressortissant salvadorien qui, après son arrestation par les forces de sécurité de l'État cubain , a reconnu sa culpabilité et identifié ceux qui l'ont formé et payé pour commettre ces actes (Source:PL).