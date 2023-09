Le président Díaz-Canel participe à la cérémonie de la rentrée scolaire à Cuba.

La Havane, 4 sept (ACN) L'école primaire Manuel Martínez Prieto, dans la municipalité de Marianao de La Havane, a été le théâtre de l'Acte National pour la rentrée scolaire 2023-2024, qui a été dirigé par le Premier Secrétaire du Comité Central du Parti Communiste et Président de la République, Miguel Díaz-Canel et le membre du Bureau Politique et Premier Ministre, Manuel Marrero.

Le chef de l'État a adressé ses vœux de réussite et ses félicitations aux enfants de tout le pays qui reprennent le chemin de l'école ce lundi, a indiqué la présidence de la République sur son compte X, anciennement Twitter.

Lors de cette activité, la ministre de l'Éducation, Naima Trujillo, a décrit la rentrée scolaire comme un moment exceptionnel, où le système d'enseignement général ouvre à nouveau ses portes au bénéfice de tous les élèves.

Naima Trujillo a rappelé que 1 622 415 enfants, adolescents et jeunes étudieront dans les plus de 10 800 établissements d'enseignement général.

La ministre du MINED a remercié le personnel enseignant de continuer à contribuer à l'éducation des nouvelles générations par son sacrifice quotidien, malgré la complexité de la situation actuelle.

Elle a remercié les travailleurs des entités les plus diverses qui ont contribué à ce que les écoles du pays ouvrent leurs portes dans les meilleures conditions possibles, comme cette école primaire, Manuel Martínez Prieto, qui a été rénovée et décorée pour que les 371 élèves, de la maternelle à la sixième année, puissent avoir une année scolaire satisfaisante.

Après l'inauguration de l'année scolaire 2023-2024, Miguel Díaz-Canel et Maneul Marrero ont visité la bibliothèque, la salle informatique et les classes de sixième et quatrième année, où ils ont échangé avec les enseignants, filles et garçons, guidés par la directrice de l'école, l'enseignante Rosa Ibis Hernández Valdés.

La cérémonie nationale de la rentrée scolaire s'est déroulée en présence du membre du secrétariat du comité central du parti communiste, Jorge Luis Broche Lorenzo, chef du département de l'attention au secteur social, et du vice-premier ministre Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

Le premier secrétaire du comité provincial du Parti à La Havane, Luis Antonio Torres Iríbar, la gouverneur du territoire, Yanet Hernández Pérez, et la premier secrétaire du comité national de l'Union des Jeunes Communistes, Aylín Álvarez García, y ont également participé, ainsi que des directeurs du MINED et d'autres organisations. (Source PL)