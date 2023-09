Raúl Castro a échangé des vues avec des dirigeants et d'autres personnalités lors du sommet du G77 (+Photo)

La Havane, 15 sept (ACN) Le leader de la Révolution cubaine, le général d'armée Raúl Castro Ruz, a tenu vendredi des réunions bilatérales avec des dirigeants et des fonctionnaires d'organisations internationales qui participent au Sommet du G77 et de la Chine (15-16 septembre) à La Havane.

Le général d'armée s'est entretenu au Palais des congrès, lieu de l'événement, avec le président du Laos, Thongloun Sisoulith, et le président de la Mongolie, Ukhnaagiin Khürelsükh, ainsi qu'avec la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena.

Sur son profil du réseau social X (anciennement Twitter), la Présidence de la République a indiqué que Raúl Castro Ruz s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, qui est intervenu lors de la séance d'ouverture du sommet.







Dans des déclarations exclusives à l'agence de presse Prensa Latina, António Guterres a souligné l'importance de la tenue du sommet à Cuba, quelques jours avant l'Assemblée générale des Nations Unies, prévue la semaine prochaine.

Il a rappelé que le bloc "est la voix du Sud" et a apprécié sa contribution pour "donner une forte impulsion à un changement essentiel que nous voulons approuver au sein des Nations Unies, afin de promouvoir les réformes et la mobilisation des ressources en faveur du Sud".

Le G77 et la Chine constituent le groupe consultatif le plus diversifié de la sphère multilatérale, avec 134 États membres représentant les deux tiers des membres des Nations unies et 80 % de la population mondiale (Source : Prensa Latina).