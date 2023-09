TeleSur met l'accent sur le sommet du G77 et de la Chine à Cuba

La Havane, 15 septembre (acn) Le site Internet de la chaîne de télévision multiétatique latino-américaine TeleSur rend compte ce vendredi du Sommet du G77 et de la Chine qui s'est tenu à Cuba en présence de plus d'une centaine de délégations de 134 pays et de diverses organisations.

L'événement a été inauguré par le chef de l'État cubain, Miguel Díaz-Canel, au Palais des congrès de La Havane, où il se tiendra jusqu'à demain, samedi.

Des photos et des fragments du discours du dignitaire sont apparus sur le réseau social X, du Sommet @cubag77, enrichissent le texte.

Mme Díaz-Canel a appelé les nations qui composent le mécanisme d'intégration à agir de concert pour faire tomber les barrières qui entravent l'accès à la connaissance et à la technologie, ce qui ralentit leur développement et les empêche de répondre à l'aspiration de leurs peuples à la paix et au bien-être.

Le thème abordé par les participants est "Les défis actuels du développement : le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation".

TeleSur résume également les propos tenus par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la séance plénière du premier jour de la réunion, où il a demandé le soutien du G77 et de la Chine à diverses initiatives de l'ONU dans les domaines de la gouvernance mondiale, du changement climatique et du développement technologique.

Le chef de l'organisation internationale a également appelé les pays du Sud à "élever la voix pour lutter en faveur d'un monde qui fonctionne pour tous".

En outre, le prestigieux média numérique souligne les interventions des présidents Nicolás Maduro du Venezuela et Daniel Ortega du Nicaragua.

Les deux dirigeants se sont mis d'accord pour rejeter les mesures coercitives unilatérales contre les peuples, y compris le blocus économique, commercial et financier criminel que les États-Unis maintiennent contre la plus grande île des Antilles depuis plus de 60 ans.

Depuis janvier de cette année, Cuba assume la présidence pro tempore du Groupe des 77 et de la Chine pour la première fois, avec l'engagement de promouvoir les intérêts communs du Sud.

Avec 134 États membres, le groupe représente 80 % de la population mondiale et plus des deux tiers des membres des Nations unies.