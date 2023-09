Le président cubain déclare qu'il est temps pour le Sud de changer les règles du jeu

La Havane, 15 sept (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a déclaré qu'il appartient aux pays du Sud de changer les règles du jeu, lors de l'ouverture aujourd'hui du Sommet du Groupe des 77 (G77) et de la Chine.

Au Palais des congrès de La Havane, où se réunissent vendredi et samedi les représentants de plus d'une centaine de pays, le président a déclaré que les pays en développement qui composent ce bloc exigent une démocratisation prochaine des relations internationales.

Selon le chef de l'État, c'est leur droit car les membres du G77 sont les principales victimes de la crise multidimensionnelle actuelle dans le monde, de l'échange abusif et inégal, du fossé dans l'échange des connaissances et de l'épuisement des ressources naturelles, entre autres problèmes.

S'adressant aux délégations présentes à la réunion, qui comprennent des dizaines de chefs d'État et de gouvernement, M. Díaz-Canel a souligné qu'elles avaient l'immense responsabilité de représenter les intérêts de la majorité des nations du monde.

Nous gardons le nom original, mais nous sommes bien plus que 77, a-t-il ajouté, faisant référence au fait que le groupe est composé de 134 pays, qui représentent plus des deux tiers des Nations unies et 80 % de la population mondiale.

Le président cubain a déclaré que la réunion d'un sommet donne aux dirigeants de ces territoires l'occasion de délibérer collectivement et au plus haut niveau politique pour défendre les intérêts de la majorité, ainsi que d'unir leurs positions face aux défis du développement.

Nous sommes de plus en plus diversifiés, a ajouté M. Díaz-Canel, qui a rappelé que le célèbre poète uruguayen Mario Benedetti avait déclaré que "le sud existe aussi".