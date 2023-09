Cuba : satisfaction quant au déroulement du sommet du G77 avec la Chine

La Havane, 15 sept (ACN) Cuba est satisfaite de la large participation des délégations de tous les continents au Sommet du Groupe des 77 et de la Chine, qui se déroule ce vendredi et demain samedi à La Havane, a-t-on appris de sources diplomatiques.

Le directeur général des affaires multilatérales et du droit international du ministère cubain des Affaires étrangères, Rodolfo Benítez, a déclaré à la presse que la réunion s'ouvrait avec la présence de 114 pays, selon les chiffres préliminaires, bien que ceux-ci puissent varier.

M. Benítez a souligné que, jusqu'à présent, une centaine de délégations se sont inscrites sur les listes d'orateurs du sommet, ce qui démontre le grand intérêt pour la participation et l'intervention, d'où la nécessité d'ajuster le programme, notamment de ne pas faire de pause pendant le déjeuner afin d'écouter le plus grand nombre d'interventions.

Il a déclaré que le débat en séance plénière avait été très approfondi et substantiel, ce qui, selon lui, reflète le très haut niveau de conscience politique des membres du groupe.

Il a ajouté que les sentiments d'unité, de solidarité et de coopération entre les membres du groupe ont également prévalu.

Les délégations se sont accordées sur le diagnostic de la situation internationale actuelle et ont fait preuve d'une grande convergence dans l'identification des actions possibles pour résoudre les graves problèmes qui affectent le développement durable des membres du groupe.

Il y a, a-t-il dit, un accord sur la nécessité d'entreprendre une réforme urgente et profonde de l'architecture financière internationale archaïque actuelle afin qu'elle soit réellement représentative et qu'elle réponde aux demandes légitimes des pays en développement.

Il a indiqué qu'un grand nombre de propositions ont été faites au cours du débat, notamment le renouvellement du consortium de la science, de la technologie et de l'innovation pour le Sud, qui permettra de promouvoir des projets de recherche conjoints et d'encourager des liens productifs qui réduisent la dépendance à l'égard des marchés occidentaux.

Il a également été proposé d'encourager le dialogue entre les organisations scientifiques du Sud et de renforcer les codes et les lignes directrices de la communauté scientifique et technologique, ainsi que de créer des plateformes technologiques dans différents domaines, notamment la santé, l'environnement et la sécurité alimentaire.

Une autre proposition des membres du groupe est d'avancer dans l'articulation d'un réseau d'universités et de centres de recherche pour renforcer l'échange de connaissances entre les membres du G77.

Déclarer demain, 16 septembre, Journée de la science, de la technologie et de l'innovation dans le Sud est une autre proposition qui a été très bien accueillie.

Au nom du peuple et du gouvernement cubains, le diplomate a remercié les nombreuses délégations qui ont exprimé leur rejet du blocus économique, commercial et financier criminel imposé par les États-Unis (Source : Prensa Latina).