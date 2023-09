Le chef de l'État remercie la solidarité et l'amour pour Cuba à New York (+Photos)

La Havane, 23 septembre (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel a remercié la solidarité et l'amour pour l'île qui ces jours-ci sont les protagonistes dans les rues de la ville de New York.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter), le président a déclaré que "pendant longtemps nous n'oublierons pas l'après-midi du vendredi 22 septembre au siège de la Mission cubaine auprès des Nations Unies ; en dehors de l'étreinte de la solidarité, dans l'étreinte des Cubains qui aiment leur patrie".









Díaz-Canel est arrivé à Lexington 38, où un groupe de personnes s'est rassemblé pour soutenir Cuba et l'écouter, partager des idées et des expériences.

Sur la même plateforme, The People's Forum a qualifié d'émouvant le geste du président cubain dans la ville américaine.









Merci pour votre solidarité, merci pour votre soutien et merci d'être ici avec nous. Cuba oui, blocus non", a déclaré l'organisation.

Le chef d'État cubain dirige la délégation de haut niveau présente depuis le 19 septembre à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, au nom du Groupe des 77 et de la Chine (Source : ACN).