Les Comités de défense de la révolution célèbrent leur 63e anniversaire

La Havane, 28 sept (ACN) Les Comités de Défense de la Révolution (CDR), la plus grande organisation de masse de Cuba, célèbrent aujourd'hui leur 63e anniversaire, plongés dans un processus de revitalisation de leurs structures et d'adaptation aux temps nouveaux.

Ce jour-là, l'organisation conclura son 10e congrès en s'engageant à continuer à perfectionner l'œuvre de la révolution cubaine, avec l'esprit de combativité et de résistance qui la caractérise, et en se concentrant sur l'analyse des problèmes avec une approche renouvelée et en projetant des actions qui contribuent au pays dans le contexte actuel.

Le leader historique de la révolution cubaine, Fidel Castro, a annoncé le 28 septembre 1960, dans un discours prononcé devant l'ancien palais présidentiel (aujourd'hui musée de la révolution), la naissance des CDR, une organisation créée pour défendre la société dans chaque quartier.

Depuis leur création, les Comités ont été actifs dans la lutte contre la criminalité, les illégalités, la corruption, la drogue et l'indiscipline sociale, et pour faire face à ces fléaux, des détachements de vigilance ont été mis en place dans les communautés.

Lors de l'inauguration de son 10e congrès la veille, le coordinateur national du groupe, Gerardo Hernández, a souligné que les CDR sont capables d'assumer de nouvelles tâches et de contribuer à la défense du pays caribéen.

Le héros de la République de Cuba a également souligné que l'organisation de masse travaille sur un processus de revitalisation et de renforcement, qui comprend le changement de l'âge d'entrée, des modifications dans les structures de quartier et l'attribution du statut de jeune de quartier à ceux qui se distinguent dans leur travail au sein de leurs communautés.

Il a souligné que le 10e congrès avait été précédé d'un vaste processus de discussions dans toute l'île, au cours duquel des questions liées au fonctionnement interne des CDR ont été débattues.

L'organisation, a-t-il souligné, doit relever le défi de renforcer le travail avec les familles pour inculquer un sentiment d'appartenance aux nouvelles générations de Cubains, ainsi que de renforcer la propagande révolutionnaire avec ses propres ressources, d'encourager le travail bénévole et d'intensifier la campagne d'économie d'énergie (Source:PL).