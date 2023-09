Le 63e anniversaire des CDR est salué en France

Paris, 28 sept (ACN) L'association Cuba Coopération France (CubaCoop) a salué aujourd'hui les Comités de défense de la révolution (CDR) à l'occasion de leur 63e anniversaire, par le biais de sa publication hebdomadaire, La lettre électronique Hebdo.

L'hebdomadaire rappelle l'émergence des CDR, la plus grande organisation de l'île, le 28 septembre 1960, moins de deux ans après le triomphe de la Révolution, comme un besoin de mobiliser les Cubains dans la vigilance face à l'escalade de l'agression américaine.

Le premier vice-président de CubaCoop, Miguel Quintero, a souligné que l'invasion de Playa Girón, les actions de terreur des groupes armés financés depuis le sol américain dans les montagnes de l'Escambray et les plans de Washington visant à affamer tout un pays pour le soumettre étaient déjà en cours de préparation.

C'est ainsi que les CDR ont été créés le 28 septembre 1960 lors d'un discours de Fidel Castro devant un million de personnes, souligne-t-il dans l'article qui donne aux lecteurs français un aperçu de l'organisation de masse.

Selon la publication, le défi actuel des soi-disant "cédéristes" est différent : subversion et mensonges propagés à partir des réseaux sociaux, en essayant de profiter des dommages causés par le blocus économique, commercial et financier.

"Aujourd'hui, la contre-révolution n'agit plus à l'intérieur du pays avec un fusil à la main. Les armes utilisées sont plus pernicieuses et continuent d'être fournies par les agences américaines", a déclaré l'association, créée en 1995 pour promouvoir la coopération bilatérale à travers la mise en œuvre de projets de développement socio-économique.

Au sujet de la célébration, il a évoqué la réunion des voisins dans les quartiers cubains autour d'une "caldosa" (soupe typique aux ingrédients variés) et l'occasion que représente ce moment pour se rapprocher de l'âme de l'île et comprendre son esprit de solidarité.

"Les froids calculateurs de Washington n'ont pas réussi à tuer cela", a-t-il déclaré. (Source:PL)