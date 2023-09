Le Premier ministre cubain se réunit avec les gouverneurs et le maire de l’île de la Jeunesse (+Photos)

La Havane, 27 sept (ACN) Manuel Marrero Cruz, membre du Bureau Politique du Parti Communiste de Cuba et Premier Ministre de la République, a récemment tenu une réunion avec les gouverneurs du pays et le maire de l'Ile de la Jeunesse.

Le haut dirigeant a ratifié la conviction que le scénario complexe dans lequel nous vivons nous oblige à être plus exigeants et stricts dans l'organisation et le contrôle, à établir des priorités dans les priorités et à définir des stratégies opportunes qui ont un impact positif sur le bien-être de la population.









Au cours de l'échange de vues - réalisé par vidéoconférence depuis le Palais de la Révolution - les programmes et les questions ayant un impact sur la vie économique et sociale du pays ont été analysés en détail, y compris la réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation rationnelle des vecteurs énergétiques.

À cet égard, M. Marrero Cruz a demandé que l'on progresse dans la recherche de solutions alternatives aux problèmes qui ont le plus d'impact sur la population.

Il a souligné que "dans des moments comme ceux-ci, le lien avec les gens est vital, écouter les gens est vital", tout comme "aller dans les endroits, pas les plus beaux, pas ceux qui ont le moins de problèmes, mais ceux qui en ont le plus, là où nous savons qu'il y a des problèmes, c'est là que nous devons aller, c'est là que nous devons expliquer, c'est là que nous devons partager pour voir comment nous pouvons aussi aider ces gens".

Le chef du gouvernement a rappelé que la confiance des citoyens envers leurs dirigeants doit se traduire par des résultats et a appelé à la généralisation des bonnes expériences qui émergent dans les municipalités.









Au cours de la réunion, à laquelle ont également participé les vice-premiers ministres et les responsables de différents portefeuilles, un bilan a également été dressé sur l'exécution du plan de logement à la fin du mois d'août, période au cours de laquelle 11 028 bâtiments ont été achevés, ce qui représente 83 % du plan cumulé ; cependant, seuls 44 % du plan de l'année ont été exécutés à trois mois de la fin de la réunion.

Après avoir analysé les facteurs affectant les retards dans le calendrier d'exécution à La Havane, Camagüey, Pinar del Río et Mayabeque, les territoires avec les résultats les plus bas, Marrero Cruz a insisté sur la recherche de solutions basées sur les ressources endogènes, ainsi que sur la garantie de la qualité dans le développement et l'achèvement des travaux, en évitant le travail de mauvaise qualité qui existe.

Il a également mis l'accent sur des questions telles que la construction de cellules de logement de base, destinées principalement aux familles en situation de vulnérabilité, ainsi que la récupération des maisons endommagées par l'ouragan Ian en septembre de l'année dernière, et les fortes pluies qui ont affecté la région orientale en juin dernier. (Source : Cubadebate)