Díaz-Canel préside la clôture du congrès de la plus grande organisation de masse de Cuba

La Havane, 28 sept (ACN) Le président cubain, Miguel Díaz-Canel, dirige aujourd'hui la dernière journée et la cérémonie de clôture du Xe Congrès des Comités de Défense de la Révolution (CDR), au Palais des Congrès de la capitale.

Le dirigeant cubain est accompagné de Manuel Marrero Cruz, premier ministre, de Roberto Morales Ojeda, membre du bureau politique et secrétaire à l'organisation du comité central du parti communiste de Cuba, de Gerardo Hernández Nordelo, coordinateur national des CDR, et de l'invité spécial José Ramón Machado Ventura, commandant de l'armée rebelle.

Le travail de la plus grande organisation de masse du pays est abordé : son fonctionnement, la nécessité de l'actualiser et de la renforcer, l'intégration de plus de jeunes dans sa direction et l'importance de son travail dans toutes les communautés de Cuba.

Les CDR célèbrent ce jeudi leur 63e anniversaire, plongés dans un processus de revitalisation de leurs structures et d'adaptation aux temps nouveaux.

Depuis leur création, les comités sont actifs dans la lutte contre la criminalité, l'illégalité, la corruption, la drogue et l'indiscipline sociale, et pour faire face à ces fléaux, ils ont mis en place des détachements de vigilance dans les communautés (Source:PL).