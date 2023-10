Cuba commémore la création du comité central du Parti Communiste

La Havane, 3 oct (ACN) La création du premier Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC), il y a 58 ans, est commémorée ce mardi comme un événement fondamental qui a consolidé l'unité de l'organe politique, l'avant-garde de la Révolution.

Le 3 octobre 1965, dans l'ancien théâtre Chaplin de la capitale, aujourd'hui Karl Marx, lors du discours de clôture du congrès du Parti unifié de la révolution socialiste de Cuba, le Premier ministre de l'époque, Fidel Castro, a appelé à l'union de toutes les forces politiques et de tous les secteurs sociaux au sein du PCC.

Selon lui, la création du Comité central représentait l'une des étapes les plus transcendantes de l'histoire de la nation caribéenne, qui unissait étroitement le peuple révolutionnaire et atteignait le plus haut degré d'unité et d'organisation autour des conceptions politiques du processus de transformations initié en 1959 sur l'île.

Ce jour-là, le dirigeant historique a également lu la lettre d'adieu que le révolutionnaire Ernesto Che Guevara a laissée avant de partir pour le Congo, puis pour la Bolivie, où il a poursuivi la lutte pour la libération et la revendication des peuples.

"Il manque à notre Comité central quelqu'un qui possède tous les mérites et toutes les vertus nécessaires au plus haut degré pour en faire partie et qui, pourtant, ne figure pas parmi les membres de notre Comité central", a-t-il déclaré.

Au cours de son discours, Fidel Castro a également évoqué la fusion des journaux Revolución et Hoy en un seul organe officiel du PCC, sous le nom de Granma, en hommage au yacht qui, en 1956, a amené les architectes de la révolution à Cuba depuis le Mexique.

Le premier numéro du journal a été imprimé le 4 octobre, avec un tirage de 498 784 exemplaires.

Le Parti communiste de Cuba est l'organisation qui constitue la première force politique de la société et de l'État sur l'île.

La Constitution de la République, approuvée en 2019, le définit comme "unique, martien, fidéliste et marxiste-léniniste, avant-garde organisée de la nation cubaine, fondée sur son caractère démocratique et ses liens permanents avec le peuple". (Source:PL)