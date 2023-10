AMLO discutera du cas de Cuba avec Biden, sujet de l'accord du sommet de Palenque

La Havane, 23 oct (ACN Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a annoncé lundi, lors de sa conférence de presse matinale, qu'il discutera avec son homologue américain, Joseph Biden, d'un dialogue avec Cuba, conformément au sommet de Palenque.

"Nous allons lui parler de cette question, de ce que font les gouvernements qui ont participé à la réunion, avec ceux qui ont déjà un dialogue, sauf avec Cuba, avec qui il n'y a pas de discussions bilatérales", a-t-il expliqué.

Il a précisé qu'il s'agissait de l'un des accords conclus hier : promouvoir les discussions bilatérales afin que les Cubains et les Américains parviennent à un accord sur les questions en suspens, en particulier celles liées au blocus.

"Cette mesure, a-t-il dit, affecte grandement la population de l'île, indépendamment des différences qui existent pour des raisons politiques et idéologiques, mais cette politique de blocus nuit et constitue une violation flagrante des droits de l'homme".

AMLO a ajouté que le blocus signifie que Cuba ne peut pas maintenir son approvisionnement en nourriture, acquérir du pétrole, du carburant et d'autres biens "parce que la sanction les empêche de le faire, il est donc important de rouvrir un dialogue, ce qui était déjà possible à l'époque de l'ancien président Barack Obama, qui s'est même rendu à La Havane", a-t-il souligné.

"Nous proposons au gouvernement américain de le rouvrir, et c'est l'une des questions que j'aborderai lors de la réunion avec M. Biden, et j'espère que cela commencera le plus tôt possible pour des raisons humanitaires", a-t-il déclaré.

Le président mexicain a ajouté que "tous les gouvernements du monde condamnent le blocus, et chaque fois qu'il y a une assemblée de l'ONU, seuls un ou deux des 200 pays représentés par leurs gouvernements votent contre le blocus de Cuba, et ce sont ces deux ou trois pays qui torpillent et annulent la décision d'une écrasante majorité". (Source : Prensa Latina)