Cuba participe à l'Assemblée de l'Union interparlementaire

Luanda, 22 oct (ACN) Une délégation de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement) de Cuba, dirigée par sa vice-présidente Ana María Mari Machado, se trouve en Angola pour participer à la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP).

À son arrivée, la représentation de la plus grande des Antilles a participé à la réunion du groupe Amérique latine et Caraïbes de l'UIP, selon l'organe législatif cubain sur son site Web.

Dans le cadre de leur agenda dans le pays africain, les parlementaires du pays caribéen tiendront plusieurs réunions bilatérales et participeront aux sessions de l'assemblée, qui aura lieu du 23 au 27 octobre à Luanda.

L'événement organisé par le Parlement angolais, en collaboration avec l'UIP, concentrera ses débats sur le thème général : Action parlementaire pour la paix, la justice et des institutions fortes.

L'un des temps forts de cet événement international sera l'élection d'un nouveau président de l'Union interparlementaire, pour laquelle quatre candidats - tous des femmes parlementaires africaines - ont été désignés à ce jour pour remplacer le président actuel, Duarte Pacheco, du Portugal.

Le deuxième sommet parlementaire mondial sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent aura également lieu et plusieurs résolutions sur les questions les plus urgentes de la scène internationale actuelle seront adoptées.

L'UIP a été créée en 1889 par un petit groupe de parlementaires désireux de promouvoir la paix par la diplomatie et le dialogue. Elle compte actuellement 179 pays membres et 14 membres associés. (Source Prensa Latina)