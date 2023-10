Décès de l'éminente intellectuelle cubaine María Dolores Ortiz

La Havane, 27 octobre (ACN) L'éminente intellectuelle cubaine María Dolores Ortiz, professeur d'université et animatrice de l'émission Escriba y Lea, est décédée aujourd'hui à l'âge de 87 ans.

Née dans la province de Holguín le 25 avril 1936, María Dolores Ortiz était docteur en sciences philologiques, professeur titulaire à l'université de La Havane, professeur de mérite à l'Institut supérieur pédagogique Enrique José Varona et héroïne nationale du travail de la République de Cuba.

Elle a été l'une des fondatrices et la seule femme animatrice de l'émission "Escriba y Lea", diffusée depuis 1969, un programme de télévision qui a aidé, guidé et stimulé de nombreuses générations dans la recherche de la connaissance et de la culture générale.

Dans un message d'hommage à l'éducatrice, la faculté de communication de l'université de La Havane a évoqué sa vie consacrée à l'enseignement, à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe de l'université.