Le Conseil d'État de la République de Cuba approuve de nouveaux décrets lois (+Photo)

La Havane, 27 oct (ACN) Le Conseil d'Etat de Cuba a approuvé deux décrets lois et examiné l'application de dispositions réglementaires lors d'une session ordinaire, présidée par le président de l'organe, Esteban Lazo, a-t-on appris vendredi.

Les législateurs ont approuvé, la veille, une disposition normative sur la sécurité et la protection de l'information classifiée et limitée, qui établit les règles pour garantir la sécurité et la protection des données sur tout support qui reflète l'activité de l'État ou l'information émise par une autre personne morale ou physique.

Le deuxième décret-loi sur le développement, l'application et l'utilisation des dispositifs et des services de protection cryptographique dans le domaine de la cryptographie dans le pays des Caraïbes stipule l'organisation et le fonctionnement de ce domaine.

Les membres de l'organe ont été informés de la situation économique du pays et ont analysé la performance et l'impact des micro, petites et moyennes entreprises et des coopératives non agricoles, a rapporté l'Assemblée Nationale du Pouvoir Populaire (Parlement).

En outre, ils ont évalué les mesures adoptées à la suite de l'exercice de l'audit de haut niveau du ministère de la construction. Dans ce domaine, ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la production locale de matériaux, d'utiliser plus efficacement les ressources disponibles et de déployer l'innovation.









Au cours de la session, il a été signalé que, parmi les actions menées pour la transformation numérique du service du registre de l'état civil, figure la disponibilité de la carte unique du citoyen en tant qu'outil informatique pour le système des personnes physiques.

À cet égard, on a appris que tous les officiers de l'état civil disposent d'une signature numérique et qu'il existe déjà 16 centres de numérisation dans les directions de la justice et les registres provinciaux de l'état civil.

De même, les parlementaires cubains ont vérifié l'application de la loi sur la procédure pénale et les droits de l'auteur et de l'artiste interprète, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre de Tarea Vida (Tâche Vie), le plan de l'État pour lutter contre le changement climatique. (Source : Prensa Latina)