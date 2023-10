L'UIP reconnaît la forte présence des jeunes au Parlement cubain

La Havane, 30 oct (ACN) L'Union interparlementaire (UIP) a reconnu Cuba comme l'une des nations les plus importantes en termes de présence de membres âgés de 30 ans et moins dans les organes législatifs monocaméraux et les chambres basses à l'échelle internationale.

Dans le rapport intitulé " Participation des jeunes aux parlements nationaux : 2023 ", l'organisation souligne que Cuba se classe au septième rang mondial en termes de présence de jeunes dans ses parlements, partageant cette place avec l'Islande et la Moldavie (7,9 % du nombre total de leurs députés respectifs).

L'Assemblée nationale du pouvoir populaire a publié lundi sur son site web que le document de l'UIP indique que dans l'indicateur des 40 ans ou moins, Cuba occupe le 16e rang mondial, avec 35,5 pour cent (%) du total de ses parlementaires.

En termes de progrès dans la participation des jeunes, la nation caribéenne a atteint la deuxième place dans le monde avec le plus grand pourcentage de croissance dans la représentation des 30 ans ou moins, et des 40 ans ou moins, parmi les organes législatifs unicaméraux et les chambres basses de la planète, seulement dépassée par l'Allemagne et Andorre, respectivement.

Au cours de la période évaluée (septembre 2020 - juin 2023), Cuba a conquis la première place au niveau international pour le pourcentage de croissance de la représentation des 45 ans ou moins au sein de son Assemblée nationale.

Le texte de la législature de l'île souligne que ce résultat ratifie la présence palpable et la participation de la jeunesse cubaine dans tous les secteurs et scénarios de notre société, y compris la sphère législative, comme un acquis de la Révolution.

Il ajoute que la politique de prise en charge intégrale des enfants, des adolescents et des jeunes a été approuvée lors de la première session ordinaire de la dixième législature de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire, en juillet 2023, ce qui confirme l'engagement de l'État cubain à œuvrer en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes.

La législature actuelle de l'organe suprême du pouvoir de l'État compte 19,79 % de ses 470 députés âgés de 18 à 35 ans, tandis que l'âge moyen est de 46 ans.

Auparavant, l'UIP a placé Cuba comme le deuxième pays au monde avec la plus grande proportion de femmes députées et le deuxième au niveau planétaire parmi les cinq qui atteignent actuellement la classification de la parité des sexes au Parlement, selon un rapport publié en 2022 à l'occasion de la Journée internationale du parlementarisme (Source : ACN).