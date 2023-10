Cuba accorde une attention prioritaire aux situations de vulnérabilité

La Havane, 30 octobre (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a demandé que l'on continue d'accorder une attention particulière aux situations de vulnérabilité et que l'on améliore le fonctionnement des programmes sociaux qui existent à présent dans le pays.

Lors de la dernière session du Conseil des ministres, le président a insisté sur la nécessité d'atténuer les "inégalités qui sont évidentes dans notre société, qui nous blessent, dont l'existence va à l'encontre de ce que la Révolution, d'un point de vue humaniste et de justice sociale, a toujours essayé de défendre".

Selon les informations fournies par la présidence de la République, Miguel Díaz-Canel a souligné la nécessité de mettre un terme à l'exode de la main-d'œuvre, en particulier des travailleurs qualifiés, du secteur public vers le secteur privé, de continuer à donner la priorité à la santé et à l'éducation, et de continuer à progresser dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes.

Il a également insisté sur la correction des mesures mises en œuvre dans le cadre de la "Tarea Ordenamiento", le renforcement de l'économie de la connaissance, l'amélioration des indicateurs du programme de soins à la mère et à l'enfant, la production de médicaments, les soins aux personnes âgées et les loisirs des jeunes.

Au cours de la réunion, le chef de l'État a également évoqué le potentiel des entreprises cubaines, qui n'est pas toujours exploité.

Il a également évoqué la nécessité de promouvoir la création de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) dans le secteur public.

"Nous avons besoin que les hommes d'affaires misent tout sur le pays, qu'ils pensent comme un pays, et bien sûr cela exige aussi une demande de la part des structures de gestion de toutes les organisations", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de l'ordre du jour du Conseil des ministres, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie et de la Planification, Alejandro Gil, a présenté le rapport sur les résultats de l'économie à la fin du mois de septembre, qui reflète une croissance de l'activité du secteur touristique.

En outre, le projet de loi sur l'examen des plaintes et des pétitions a été approuvé et sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (parlement).

Les fonctionnaires ont abordé des questions concernant l'affectation rapide des diplômés, l'exécution des plans de lutte contre la criminalité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, et le contrôle de la possession, de l'utilisation et de la légalité des terres.