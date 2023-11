Le président cubain célèbre la victoire de Cuba à l'ONU

La Havane, 2 novembre (ACN) Le premier secrétaire du Comité Central du Parti Communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel a célébré jeudi la nouvelle victoire de son pays dans la lutte contre le blocus américain, en obtenant le soutien à l'ONU d'une résolution approuvée par 187 voix pour.

Dans son profil sur X, le chef de l'État a considéré les résultats comme "une nouvelle victoire du peuple cubain et de sa révolution, la reconnaissance et le soutien de la communauté internationale à l'héroïsme et à la résistance de Cuba, ainsi que le triomphe de la dignité et du courage de notre peuple".

Sur le réseau social, le président a également souligné que le monde avait une fois de plus dit NON au blocus génocidaire.

Miguel Díaz-Canel a qualifié de ridicule le discours du représentant des États-Unis lors du vote à l'ONU et a déclaré que ses paroles, pleines de mensonges, de calomnies et d'hypocrisie, devraient lui faire honte face à la condamnation par une écrasante majorité de sa politique "génocidaire, injuste et criminelle", tandis que le ministre des affaires étrangères, Bruno Rodríguez, a déclaré que les résultats constituaient une grande victoire pour le peuple cubain dans sa lutte incessante et sa juste revendication de la vie.









Il a également souligné que cette victoire confirme l'isolement total de la Maison Blanche pour sa politique illégale, abusive et moralement insoutenable.

Au cours de cette journée, l'île a soumis à l'examen de l'Assemblée générale des Nations unies la résolution sur la nécessité de mettre fin au blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis.

Le projet cubain a reçu un soutien écrasant : 187 États membres ont voté en faveur de la levée du blocus imposé à l'île, deux seulement se sont prononcés contre (les États-Unis et Israël) et un s'est abstenu (l'Ukraine).

La résolution reconnaît que le siège est l'élément central de la politique des États-Unis à l'égard de Cuba depuis plus de six décennies.

Ses effets n'ont pas cessé un seul jour et sont connus de 80 % de la population de l'île, qui ne connaît qu'un seul pays soumis à un blocus.