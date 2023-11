Le président chinois et le Premier ministre cubain appellent à une plus grande coopération (+Photos)

Pékin, 6 novembre (ACN) Le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre cubain Manuel Marrero ont souligné lundi l'amitié traditionnelle qui unit les deux nations et les opportunités de coopération dans la nouvelle ère.

Lors d'un entretien au Grand Hall du Peuple, Xi Jinping a souligné que M. Marrero était le seul chef de gouvernement d'un pays latino-américain à être invité à la 6e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), ce qui démontre la grande importance que le géant asiatique accorde aux liens bilatéraux.

Les deux pays "sont de bons partenaires, de bons amis et de bons frères". Sous la direction des dirigeants successifs des deux pays, "l'amitié traditionnelle entre les deux partis communistes et les deux pays s'est développée de génération en génération", a-t-il ajouté.









Le président a réitéré ses félicitations à Cuba pour la tenue du sommet du groupe des 77 et de la Chine et a souligné la contribution de l'île à l'approfondissement de la coopération et de la solidarité entre les pays en développement.

Il a également exprimé son espoir que cette visite permette d'étendre la coopération bilatérale à de nouveaux domaines.

Pour sa part, M. Marrero a transmis les salutations fraternelles du général d'armée Raúl Castro et du président cubain Miguel Díaz-Canel.

Il les a remerciés pour l'invitation à la CIIE et a déclaré que la participation de Cuba a été un succès grâce aux échanges entre les hommes d'affaires des deux nations et à la signature d'accords concrets au bénéfice des deux peuples.

M. Marrero a réitéré ses condoléances pour le décès soudain de l'ancien premier ministre Li Keqiang et a rappelé les liens qui unissaient Cuba à ce dirigeant.

"Tout au long des 63 années de relations profondes que nous avons eues, nos pays ont continué à construire des liens très solides", a-t-il déclaré.

Il a ajouté que face à la complexité du scénario international et "face à l'empire américain déterminé à imposer son hégémonie", des peuples comme ceux de Cuba et de la Chine, "confrontés à des défis similaires, doivent s'unir et aller de l'avant dans la construction d'un socialisme prospère".







Avant cette réunion, le dirigeant cubain s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale populaire, Zhao Leji, à qui il a souligné l'importance des relations entre les organes législatifs de l'île et de la Chine pour les liens commerciaux et économiques.

"Malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de la Covid-19, il est important de noter que les organes législatifs ne se sont pas arrêtés, ils ont maintenu une communication constante qui leur a permis de renforcer le dialogue politique", a souligné M. Marrero.

En outre, il a préconisé l'échange d'expériences en matière de gouvernance et d'administration entre les deux parties, dans le cadre du processus de mise à jour de leur législation dans lequel Cuba est plongé.

Avant ces réunions au Grand Palais du Peuple, M. Marrero a déposé une gerbe au Monument aux Héros du Peuple Chinois, situé sur la Place Tiananmen, en hommage aux martyrs du pays.

À un autre moment de son agenda, il s'est entretenu avec Tang Yu Xiang, président de l'entreprise Yutong, et a rappelé les liens historiques et fraternels que cette entreprise entretient avec l'île caribéenne depuis près de 20 ans (Source:PL).