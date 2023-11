Le Premier ministre cubain souligne les opportunités de coopération avec la Chine

La Havane, 8 nov (ACN) Le Premier ministre cubain Manuel Marrero Cruz a échangé mercredi avec des Cubains de la mission d'État en Chine sur des questions d'intérêt national et de coopération bilatérale.

Le chef du gouvernement a évoqué le scénario économique difficile auquel l'île a dû faire face en raison du blocus des États-Unis, les 243 mesures supplémentaires de l'ancien président Donald Trump, l'inclusion dans la liste unilatérale des pays qui soutiennent le terrorisme et l'incidence de la pandémie de Covid-19.

Il a fait le point sur certaines mesures prises par le gouvernement pour dynamiser l'environnement des affaires dans le pays caribéen, attirer les investissements étrangers et libérer les forces productives avec la participation de tous les acteurs économiques.

À cet égard, il a exhorté ses compatriotes à faire tout leur possible avec efficacité et détermination pour mettre rapidement en œuvre le consensus entre Cuba et la Chine concernant l'approfondissement de la coopération bilatérale.

Manuel Marrero Cruz a évoqué le potentiel d'une collaboration multisectorielle plus étroite pour élever les relations économiques et commerciales au même niveau que les excellentes relations politiques.

"Les deux pays sont de bons amis, partenaires et frères, m'a dit le président chinois Xi Jinping lors d'une réunion au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la nécessité de faire progresser la coopération dans différents domaines", a-t-il déclaré.

À un autre moment, il a échangé, par vidéoconférence, avec des médecins cubains qui fournissent des services dans quatre provinces chinoises et s'est intéressé à leur travail, à leurs expériences et à leurs conditions de vie.

La docteure Janiet Cote, qui travaille à Qinghai, a décrit cette expérience de travail avec des populations musulmanes et tibétaines comme étant enrichissante sur le plan personnel et professionnel.

La docteure Yemila Estevez, qui travaille à Lanzhou, a souligné que l'identification des caractéristiques phénotypiques et anatomiques de la population chinoise, nécessaire à sa spécialité, a été un véritable défi.

Le premier ministre a réitéré la fierté que représente pour le peuple cubain le fait d'avoir ces médecins et des centaines d'autres dans différentes missions à travers le monde, une idée du leader historique Fidel Castro Ruz (1926-2016) pour apporter la santé à un plus grand nombre de personnes.

Manuel Marrero Cruz conclura demain une visite officielle au géant asiatique au cours de laquelle il s'est entretenu avec les principales autorités, a échangé avec des hommes d'affaires et a visité des lieux d'intérêt.

(Source : Prensa Latina).