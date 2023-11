Cuba réitère sa demande de paix pour la Palestine

La Havane, 8 nov (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réitéré mercredi l'exigence de mettre fin au génocide perpétré par l'État sioniste d'Israël contre la population palestinienne.

Dans son profil sur le réseau social X, le chef de l'État a publié une phrase prononcée il y a 40 ans par le leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro, dans son discours à la 7e Conférence au Sommet du Mouvement des Non-Alignés, au Palais de la Culture de New Delhi, en Inde, le 7 mars 1983 :

"Jamais la cause palestinienne n'a semblé plus juste que dans le contraste avec la brutalité répulsive de ses adversaires. L'humanité n'oubliera ni l'héroïsme des agressés ni la barbarie des agresseurs", a-t-il déclaré.

Selon les organisations non gouvernementales palestiniennes, plus de 10 000 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, dont plus de 4 000 enfants, en raison des bombardements indiscriminés de civils par l'aviation israélienne.

Dans une déclaration commune, Al Mezan, Al-Haq et le Centre palestinien pour les droits de l'homme ont également dénoncé le fait que la population de l'enclave côtière est confrontée à un génocide, à un nettoyage ethnique et à des déplacements massifs causés par la nouvelle agression israélienne.

Ils ont indiqué que les incursions ont jusqu'à présent endommagé ou détruit plus de 260 000 maisons dans la bande de Gaza, soit 50 % de l'ensemble de l'enclave.

Les faits sur le terrain sont très clairs : plus aucun endroit du territoire n'est sûr, ont-ils déclaré.

Tous les efforts déployés au sein du Conseil de sécurité des Nations unies pour mettre fin à l'agression et rechercher une solution négociée au conflit israélo-palestinien se sont heurtés au veto des États-Unis, principal allié du régime israélien.

(Source:PL)