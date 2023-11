Le président cubain félicite La Havane pour son 504e anniversaire

La Havane, 16 novembre (Web Network) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, a adressé jeudi ses félicitations à La Havane à l'occasion de son 504e anniversaire.

Dans son profil sur le réseau social X, le chef de l'État a souligné le charme et la grâce de ceux qui ont habité la ville pendant plus de cinq siècles.

"Que la responsabilité de son hygiène, de son entretien et de sa beauté appartienne également à tous", a déclaré M. Díaz-Canel dans son message.

La Havane est la ville la plus peuplée de Cuba et de l'ensemble des Caraïbes insulaires, avec une population de plus de deux millions d'habitants.

Le territoire de la capitale est le seizième plus grand des provinces, avec 726,75 kilomètres carrés, soit 0,7 % de la superficie totale du pays.

Fondée au printemps 1514, plus au sud, sous le nom de San Cristóbal de La Habana, la ville est le principal centre de la vie politique, économique et socioculturelle de la nation. Elle abrite les bureaux du gouvernement et du Parti communiste de Cuba, ainsi que les principales institutions culturelles et scientifiques du pays. (Sources : @DiazCanelB et Ecured)