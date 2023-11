Raúl et Díaz Canel participent au lancement de l'exercice stratégique Baraguá 2023

La Havane, 16 novembre (ACN) Le leader de la Révolution cubaine, le général d'armée Raúl Castro, et le premier secrétaire du Comité central du Parti et président de la République, Miguel Díaz Canel, ont participé jeudi au lancement de l'exercice stratégique Baraguá 2023 au siège du ministère de l'Intérieur.

Au cours de la séance, ils ont été informés de la préparation que le pays réalise pour garantir la défense, la sécurité de l'État et l'ordre intérieur, avec un haut niveau d'entraînement des forces et la modernisation de la technologie.

Cet exercice sera prolongé jusqu'à vendredi prochain, le 17, dans le but de consolider la formation et la cohésion des structures de direction et de commandement du ministère de l'Intérieur et des Forces armées révolutionnaires, en étroite collaboration avec notre peuple.

Les camarades Manuel Marrero Cruz, Premier ministre, Roberto Morales Ojeda, secrétaire à l'organisation du parti, le général de corps d'armée Álvaro López Miera, ministre des FAR, le général de division Lázaro Álvarez Casas, ministre de l'intérieur, et le général de brigade José Amado Ricardo Guerra, secrétaire du conseil des ministres, tous membres du bureau politique, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur, ont également participé à l'activité.