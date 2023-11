La jeunesse cubaine ratifie sa solidarité avec la cause palestinienne

La Havane, 23 novembre (ACN) Les jeunes cubains élèveront leurs voix une fois de plus en solidarité avec la cause palestinienne, lors d'une marche massive qui aura lieu aujourd'hui dans les rues de La Havane.

Organisé par l'Union de la Jeunesse Communiste Cubaine, le défilé aura lieu pour la défense de la paix, des enfants et de la vie.

L'organisation de jeunesse a appelé les habitants de la capitale cubaine à "faire éclater" la rue G centrale de la municipalité de la Plaza de la Revolución, "car l'heure n'est pas au silence complice ni aux positions tièdes, alors que des milliers d'enfants et leurs familles succombent à un massacre qui semble ne pas avoir de fin".

Cuba préconise une solution globale, juste et durable au conflit israélo-palestinien, fondée sur la création de deux États, qui permettrait au peuple palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination et de disposer d'un État indépendant et souverain sur les frontières d'avant 1967.

Lors d'une récente rencontre avec de jeunes Palestiniens étudiant sur l'île, le président Miguel Díaz-Canel a réaffirmé le soutien de son pays à la Palestine et a condamné avec la plus grande fermeté le génocide perpétré par Israël.

Nous, Cubains, a-t-il souligné, avons appris à défendre la cause palestinienne grâce à la vision internationaliste et humaniste du leader historique de notre révolution, le commandant en chef Fidel Castro Ruz, qui a toujours été un ami de la Palestine (Source:PL).