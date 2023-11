Le ministre cubain a reçu le représentant du SELA et le vice-ministre des Affaires étrangères du Salvador (+X et Photos)

La Havane, 22 novembre (Red Web) Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, s'est entretenu mercredi avec le secrétaire permanent du Système économique latino-américain et caribéen (SELA), Clarems Endara.

Dans son compte sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères a indiqué qu'ils ont discuté de questions d'intérêt sur l'agenda régional.

"Nous avons réaffirmé notre engagement à travailler ensemble pour continuer à promouvoir la coopération et l'intégration entre les pays d'Amérique latine et des Caraïbes", a ajouté le chef de la diplomatie cubaine.







Dans un autre message sur la même plateforme, Rodríguez a indiqué avoir reçu la vice-ministre des Affaires étrangères du Salvador, Adriana Mira, qui participe à la 8e session des Consultations politiques inter-chancellerie.

"Nous avons abordé les questions à l'ordre du jour bilatéral. J'ai réitéré la volonté de promouvoir les liens dans les domaines d'intérêt mutuel", a écrit le dirigeant cubain.

Cuba et la nation centraméricaine ont rétabli leurs relations diplomatiques en 2009 et coopèrent depuis lors dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des programmes sociaux (Source : @BrunoRguezP).