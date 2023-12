La foire internationale de l'artisanat Fiart 2023 débute aujourd'hui à La Havane

La Havane, 8 décembre (ACN) La 25e édition de la Foire internationale de l'artisanat Fiart 2023 débute aujourd'hui au parc des expositions Pabexpo de La Havane et se poursuivra jusqu'au 23 décembre.

Cette édition de la FIART sera consacrée à la guayabera et à la République bolivarienne du Venezuela.

Pabexpo, le lieu principal de l'événement et le seul de ce type cette année, accueillera un vaste programme d'activités comprenant des expositions, des événements théoriques et des défilés de mode, avec un long podium.

L'une des activités les plus attendues de la Fiart est la présentation spéciale du projet Telarte 2023, qui dispose d'un stand avec une présence continue et est représenté par l'artiste designer Oscar de la Portilla, qui a remercié la guilde d'avoir travaillé pour la première fois avec un produit cubain.

Lors d'une récente conférence de presse, le maître de la Portilla a évoqué ce qui a été réalisé ces dernières années avec les peintures cubaines.

C'est un rêve devenu réalité et une grande réussite pour les gens de connaître nos artistes à travers une toile, avec le soutien du Fonds cubain pour le patrimoine culturel (FCBC) et des institutions connexes, a déclaré M. de la Portilla.

Le concours est parrainé par le FCBC et le ministère de la Culture, et un total de 19 dessinateurs y participeront, bien qu'il y en ait 16 en personne, a expliqué la directrice adjointe du fonds, Marta Ibis Sánchez, cette semaine lors d'une rencontre avec la presse.

Les activités habituelles reviendront comme une expérience positive et la cérémonie de remise des prix sera clôturée par un grand concert du groupe Buena Fe, a-t-elle ajouté.

Selon Mme Sánchez, le Fiart conservera ses caractéristiques les plus importantes, comme son caractère compétitif, puisqu'il s'agit d'un concours dans le cadre duquel des prix seront décernés dans les catégories "Produit" et "Stand".

C'est également ce jour-là que seront décernés les prix Life's Work, une distinction attribuée depuis 2005 par le comité d'organisation de Fiart et un jury composé de personnalités prestigieuses du monde des arts visuels.

D'une manière générale, la foire s'étend sur trois halls : B, C et D, et plus particulièrement dans le hall C, à l'entrée, il y aura une exposition des prix Unesco des artisans nationaux, a déclaré la spécialiste de l'équipe commerciale du FCBC, María Eugenia Chang.

Dans le même hall, il y aura également des expositions d'orfèvrerie, de chaussures, de textiles et de meubles, toutes présentées dans cet ordre, a ajouté Mme Chang, qui a également expliqué l'inclusion de formes de gestion non étatiques.

Les pays participants sont la Colombie, le Pérou, le Guatemala, le Panama, l'Équateur, le Mexique, le Venezuela, l'Inde et l'Espagne, et 137 exposants du pays seront présents.

La foire décernera 10 labels d'excellence de l'Unesco, dont beaucoup ont une grande valeur patrimoniale, ont indiqué les organisateurs (Source:PL).