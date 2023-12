Caricom et Cuba : 51 ans de relations fraternelles

Georgetown, 8 déc (ACN) La Communauté des Caraïbes (Caricom) et Cuba célèbrent aujourd'hui les 51 ans de l'établissement de leurs liens, renforcés par la coopération solidaire de la plus grande des Antilles et le soutien du bloc dans l'arène internationale.

Les deux parties célèbrent la décision de Trinité-et-Tobago, de la Barbade, de la Guyane et de la Jamaïque d'établir des relations diplomatiques avec La Havane en 1972 et de rompre avec l'isolement hostile auquel était confronté le gouvernement après son triomphe révolutionnaire en 1959.

Ce geste a ouvert la voie aux autres territoires des Caraïbes pour développer des liens d'amitié et de collaboration avec cette nation sœur et, plus tard, en 2002, a conduit à la mise en œuvre du mécanisme du sommet Caricom-Cuba.

C'est précisément lors de cette réunion que les chefs d'État et de gouvernement du bloc intégrationniste et de Cuba ont convenu de fixer cette date pour célébrer le début de leurs relations, considérée comme une référence pour d'autres projets intégrationnistes en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Ces réunions ont lieu tous les trois ans afin d'examiner et d'élargir les projets de coopération et d'intégration dans des domaines tels que l'éducation, la santé, l'énergie et le commerce, entre autres.

Au cours de ses cinq décennies de relations, Cuba a fourni gratuitement des bourses d'études, une aide technique, du personnel et une assistance médicale en cas de catastrophes naturelles, et un grand nombre de ses collaborateurs fournissent des services dans les États de la Caricom.

L'une des manifestations les plus significatives de sa solidarité a été le déploiement de plus de 1 200 médecins en Haïti pour lutter contre l'épidémie de choléra qui a frappé cette nation antillaise en 2010, faisant des milliers de morts et d'infectés.

Pour sa part, le groupe des Caraïbes exige, lors de tous les événements internationaux, la levée immédiate du blocus financier, commercial et économique que les États-Unis maintiennent contre l'île depuis plus d'un demi-siècle.

Le huitième sommet Caricom-Cuba, qui s'est tenu l'année dernière à la Barbade, a été une nouvelle occasion de définir des objectifs en vue d'élargir les programmes de coopération et de renforcer les liens fraternels.

Le texte final de la réunion a souligné, entre autres, que le partenariat entre les parties est un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud fructueuse et mutuellement bénéfique.

En outre, le 6 octobre a été déclaré Journée Caricom-Cuba contre le terrorisme, en mémoire des 73 victimes de l'attentat à la bombe contre un avion de Cubana de Aviación dans les eaux de la Barbade à cette date en 1976.

La neuvième édition du sommet se tiendra à Cuba en 2025. (Source:PL)