Le gouvernement cubain réitère son rejet du veto des États-Unis à la paix pour la Palestine

La Havane, 10 déc (ACN) Le président cubain Miguel Díaz-Canel a réitéré dimanche sur le réseau social X son rejet de l'incapacité du Conseil de Sécurité des Nations Unies à arrêter le massacre contre la population palestinienne dans la bande de Gaza.

Dans son message, il rappelle que le monde a célébré samedi la Journée internationale contre le génocide et ce dimanche le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et demande : à quoi servent les journées et les commémorations si elles ne peuvent pas arrêter le génocide à Gaza ou le veto complice du Conseil de sécurité de l'ONU ?

Le dirigeant cubain a répudié la veille, à cette même tribune, le veto des États-Unis à un nouveau projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU) qui exigeait un cessez-le-feu à Gaza.

L'impunité d'Israël a assez duré. L'histoire n'oubliera jamais ceux qui auraient pu arrêter le génocide et qui ne l'ont pas fait, a-t-il écrit en référence à la complicité des États-Unis au sein de cet organe de l'ONU qui a empêché l'approbation d'un projet de résolution présenté par les Émirats arabes unis appelant à un cessez-le-feu définitif.

Le texte auquel Washington a opposé son veto a été approuvé vendredi dernier par 13 membres de l'organe et coparrainé par une centaine de pays représentés à l'ONU, dont Cuba, tandis que le Royaume-Uni s'est abstenu.

L'agression israélienne contre la population palestinienne a fait plus de 17 400 morts et 46 400 blessés à Gaza depuis le 7 octobre.

Le 1er décembre, les combats ont repris après l'expiration de la trêve humanitaire conclue il y a une semaine entre l'État sioniste et le mouvement Hamas, avec la médiation conjointe du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis.

Face à cette nouvelle escalade, les voix se multiplient en faveur de deux États, seule voie possible pour parvenir à une paix durable dans la région.