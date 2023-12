Le chef de l'État cubain participe aux débats parlementaires

La Havane, 18 décembre (ACN) Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de la République, Miguel Díaz-Canel, participe ce lundi à l'analyse de la Commission d'attention à la jeunesse, à l'enfance et à l'égalité des droits de la femme du Parlement.

Au Palais des Congrès de La Havane, les députés discutent des résultats des actions de vérification de la mise en œuvre de la Stratégie Intégrale pour la Prévention de la Violence de Genre et au sein des familles..





Miguel Díaz-Canel a également assisté à la réunion de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale du pouvoir populaire (ANPP).

Le dignitaire a insisté sur la mise en œuvre de solutions efficaces, basées sur une résistance créative, afin de surmonter le scénario économique complexe que connaît le pays, victime d'un blocus plus sévère que les années précédentes.

Il a également réitéré l'engagement d'aller de l'avant, sans perdre de vue la conviction et la détermination nécessaires pour surmonter les défis économiques actuels.

Il a estimé que, si des mesures doivent être prises pour relever ces défis, il est essentiel de le faire d'une manière globale et en tenant compte des effets sur les différents secteurs de la société, en particulier les enfants, les jeunes et les personnes âgées.









Au sein de la commission parlementaire des affaires économiques, la clôture estimée du plan d'économie en 2023 et les objectifs et buts pour 2024 ont été présentés, ainsi que ceux du budget de l'État, et les résultats des actions de contrôle sur son exécution et sa préparation pour l'année prochaine.

Les débats des parlementaires se poursuivent dans d'autres commissions de travail, avant la deuxième période ordinaire de sessions de l'ANPP dans sa dixième législature (Sources : @PresidenciaCuba et Prensa Latina).